Ungheria: fonti stampa, Ppe presenterà principi di appartenenza al gruppo il 20 marzo (7)

- In tale contesto, l'unica possibilità per Fidesz sarebbe quella di lavorare a una riforma interna del Ppe, che permetterebbe la permanenza di una formazione "anti-immigrazione" ed eliminerebbe qualsiasi contrasto sul tema. Più verosimilmente, ha proseguito Orban, "servirà creare qualcosa di nuovo a livello europeo, sancendo in questa maniera la fine del dibattito sulla permanenza di Fidesz nel Ppe". Il posto della formazione ungherese sarebbe quindi "al di fuori" del Partito popolare europeo, ha concluso Orban. Il premier ungherese ha rilanciato proponendo un negoziato con la Polonia, ovvero con il partito di governo Diritto e giustizia (PiS), vicino a Fidesz su diverse tematiche e alleato nello "scontro" fra il fronte di Visegrad e Bruxelles sorto negli ultimi anni. (segue) (Res)