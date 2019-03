Ungheria: fonti stampa, Ppe presenterà principi di appartenenza al gruppo il 20 marzo (8)

- Le parole di Orban segnano dunque una svolta nelle schermaglie fra Budapest e le altre capitali europee, con numerose formazioni della famiglia popolare ormai apertamente contrarie alla permanenza di Fidesz nel gruppo. Per porre fine alla questione è stata indetta per il prossimo 20 marzo una discussione fra i membri del Ppe in merito allo status del partito ungherese, che a questo punto potrebbe non essere più strettamente necessaria. Il premier magiaro non sembra disposto a mettere in discussione i punti fondamentali della campagna elettorale, primo fra tutti il tema dell'immigrazione, da ormai diversi anni caposaldo della retorica di Fidesz. Qualsiasi passo indietro verrebbe visto come una sconfitta a livello europeo per Orban e la formazione, una resa di fronte ad avversari identificati a più riprese dal governo come ostili all'Ungheria. Un cedimento del genere sarebbe del resto poco credibile per gli elettori e potenzialmente un prezioso regalo da consegnare all'opposizione magiara. (segue) (Res)