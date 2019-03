Ungheria: fonti stampa, Ppe presenterà principi di appartenenza al gruppo il 20 marzo (9)

- Orban ha in ogni caso evitato di chiudere tutte le porte, ricordando come i negoziati stiano proseguendo, rivelando inoltre di aver parlato nei giorni scorsi con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, con il leader del Ppe al Parlamento Ue Manfred Weber e altri leader nazionali. Fino a pochi giorni fa, esponenti di Fidesz come Balazs Hidveghi, responsabile dell'ufficio comunicazione del partito, avevano ribadito la volontà di restare nel Ppe, "pronti a presentare il nostro punto di vista al resto del gruppo", escludendo qualsiasi forma di dialogo con formazioni esterne. (segue) (Res)