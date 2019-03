Ungheria: fonti stampa, Ppe presenterà principi di appartenenza al gruppo il 20 marzo (10)

- Non sembra però casuale il fatto che nel suo intervento alla radio pubblica, Orban abbia annunciato che si sarebbe recato in Polonia questa domenica per un evento legato alle celebrazioni del ventennale di Varsavia nella Nato, mentre il premier polacco Mateusz Morawiecki terrà un discorso pubblico a Budapest il 15 marzo, in occasione della Festa nazionale ungherese. Tale dinamica non può non evidenziare i tentativi di ulteriore avvicinamento fra i partiti di governo dei due paesi, per quanto una possibile alleanza elettorale per il voto delle europee sia inevitabilmente resa complessa dalle poche settimane ancora a disposizione per lavorare ad una piattaforma condivisa. Fidesz e PiS hanno infatti diversi elementi che li uniscono, ma un forte punto di divergenza, vale a dire il rapporto con la Russia. (segue) (Res)