Ungheria: fonti stampa, Ppe presenterà principi di appartenenza al gruppo il 20 marzo (11)

- Mosca resta la preoccupazione di sicurezza principale per Varsavia, le cui autorità sono ormai da tempo impegnate nel rafforzare sempre più la relazione con gli Stati Uniti, puntando in particolare alla costruzione di una base militare Usa sul territorio nazionale, il cosiddetto Fort Trump. Orban è invece noto per i rapporti di amicizia con il presidente russo Vladimir Putin, testimoniata da accordi economici e nel settore energetico fra i due paesi. PiS fa parte del raggruppamento dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), che arriverà alle elezioni di maggio indebolito dall'assenza del Partito conservatore britannico, storicamente uno dei bastioni della famiglia in seno all'Europarlamento. Il gruppo Ecr potrebbe a sua volta creare nuove alleanze con altri movimenti di destra nello spettro europeo, dallo spagnolo Vox a Debout la France, ma difficilmente tutti questi negoziati potrebbero andare in porto in poche settimane. (segue) (Res)