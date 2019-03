Ungheria: fonti stampa, Ppe presenterà principi di appartenenza al gruppo il 20 marzo (13)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il partito magiaro resta dunque la strada del costruire una nuova alleanza, fondendo insieme formazioni euroscettiche, anti-immigrazione e vicine ai valori conservatori, ma come visto la strada sembra in salita sia per fattori temporali che di natura prettamente politica. Il risultato di una scelta simile potrebbe finire per indebolire le rivendicazioni di Orban e di Fidesz a livello continentale, portandolo ad un progressivo isolamento di fronte alle pressioni delle istituzioni di Bruxelles su questioni già oggetto di scontro, quali lo stato di diritto, la libertà di insegnamento e le politiche migratorie. (Res)