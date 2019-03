Investimenti: Roma Capitale a Cannes per la XXX edizione del Mipim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma Capitale da oggi al 15 marzo sarà a Cannes per la 30ma edizione del Mipim, la più importante fiera europea nel settore degli investimenti e sviluppo territoriale. Una vetrina internazionale che vede la presenza di 26.000 delegati, di oltre 300 territori di 100 Paesi, con progetti di rigenerazione urbana, nuovi grandi insediamenti e in vari settori: hotel e turismo, residenziale, infrastrutture, porti ed aeroporti, logistica, social e student housing. Roma sarà presente all’interno del Padiglione interamente dedicato all’Italia con tre temi di progetto che definiscono e raccontano in quale direzione l'amministrazione vuole che la città basi la sua strategia di sviluppo. La visione più importante è data dall'anello ferroviario di Roma posto come cerniera della città storica e consolidata". Lo rende noto il Campidoglio. "Roma Capitale ha quindi posto tra i suoi obiettivi la riqualificazione delle aree dismesse all'intorno delle stazioni che rappresentano le porte tra centro e periferia e vanno concepiti e vissuti non più come luoghi di passaggio ma come nuovi spazi di integrazione urbana, a partire dalla Stazione Tiburtina e dal ruolo che le aree all’interno del più importante nodo di alta velocità del paese possano avere per il rilancio dello sviluppo della vocazione di polo all’interno della rete europea della città - prosegue la nota di Roma Capitale - Il secondo tema è la riqualificazione del litorale romano che ha assunto una importanza fondamentale tra gli obiettivi di Roma Capitale. L'ambito di intervento è localizzato nel territorio di Ostia che costituisce l'affaccio di Roma al mare ed è su questa unicità che l'amministrazione vuole puntare attraverso un programma che consenta di recuperarne e valorizzarne la bellezza mediante la rigenerazione del costruito e il recupero degli stabilimenti storici. Il terzo e ultimo tema strategico riguarda il social housing, una nuova formula di trasformazione urbana che permette di intercettare nuovi bisogni della società orientata ad un abitare adatto a nuovi stili di vita attraverso spazi integrati capaci di favorire un sistema di comunità e di solidarietà. Un modello, già affermato a livello europeo, che a Roma ha visto il suo primo esempio con il progetto nel quadrante Santa Palomba". “Per la città di Roma - sottolinea l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori - è fondamentale esserci per un lavoro di promozione al pubblico mondiale nella costruzione della strategia di sviluppo urbano e di confronto con futuri partner attraverso una interazione sana tra pubblico e privato. Per questo l’amministrazione ha scelto tre temi che corrispondono ai tre principali modelli di strategia a cui sta puntando: dal rilancio del litorale romano all’integrazione urbana data dall’importanza dell’anello ferroviario ai nuovi modi di vivere nelle città europee rispetto a nuove esigenze da intercettare anche attraverso modelli di housing sociale”. “Attrarre investimenti e fare da propulsore allo sviluppo economico territoriale ad ampio raggio: è la mission di Roma Capitale al Mipim. Una partecipazione strategica per i nostri asset più importanti: turismo, logistica, infrastrutture, nel quadro di una rivoluzione avanguardistica della dimensione urbana cittadina. E’ la Roma che vogliamo presentare al mondo e che vogliamo restituire ai suoi cittadini, dalla valorizzazione del litorale ai trasporti, passando per nuovi modelli di abitazione. Il tutto, nell’ottica di catalizzare nuovi investimenti e opportunità per il tessuto produttivo locale”, conclude Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro. (Com)