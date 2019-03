Rai: Liuzzi (M5s), tabelle Agcom confermano appiattimento su narrazione Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mirella Liuzzi, parlamentare M5s e segretario di presidenza della Camera, commenta in una nota le tabelle rese note da Agcom sugli spazi dedicati ai singoli leader politici in Rai, che "rivelano uno spaccato decisamente sbilanciato a favore di Matteo Salvini e della Lega, senza tenere conto dei reali provvedimenti adottati dal governo e che otto volte su dieci sono targati M5s". La deputata pentastellata poi aggiunge: "I dati rivelano quella che era una percezione consolidata, ovvero una narrazione eccessivamente schiacciata sul pensiero del ministro dell'Interno con punte del 20,5 per cento al TG2, un'enormità se paragonato al 6,6 del vicepremier Luigi Di Maio. Un trend confermato anche dal TG1 con il 15,55 contro l'8,59 e dal TG3 con il 10,69 per cento per Salvini e l'8,41 per il leader del M5s". (segue) (Com)