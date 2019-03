Rai: Liuzzi (M5s), tabelle Agcom confermano appiattimento su narrazione Lega (2)

- Liuzzi quindi sottolinea: "Per la prima volta Agcom ha pubblicato finalmente i dati divisi per singoli soggetti istituzionali, possiamo così dedurre in modo lampante a chi viene data parola all'interno del governo all'interno dei notiziari. Non si tratta di utilizzare bilancini o cronometri ma di operare un'informazione corretta basata sulla reale azione di governo". (Com)