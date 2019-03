Governo: Sisto (FI), Conte passa suo tempo a smentire crisi

- Il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, dichiara in una nota che "il presidente Conte sembra il timoniere di un natante che imbarca acqua. D'accordo che governare in coalizione è difficile, ma il lavoro di un premier non può essere solo quello di provare ad abbassare la temperatura dello scontro e di smentire crisi su ogni dossier. Questo è l'antitesi del 'fare'. Oramai è esaurito l'esauribile", continua il parlamentare azzurro, "l'esordio al governo, l'assestamento degli inizi, qualche errore d'inesperienza. Dopo nove mesi è chiaro che Lega e Cinque stelle non sono compatibili. E' arrivato il momento di dire basta per il bene del paese". (Com)