Roma, Diaco-Ficcardi (M5s): lavoriamo per una tutela sempre maggiore degli animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iter per l'adozione del nuovo Regolamento capitolino per la Tutela e il Benessere degli animali, su cui la Commissione Ambiente si è espressa oggi in maniera favorevole, va avanti. Parliamo di norme che aggiornano il precedente Regolamento approvato nel 2005 e introducono una serie di novità volte a recepire i mutamenti intervenuti negli ultimi 14 anni, proponendo nuove soluzioni di corretta convivenza tra gli uomini e gli animali.Tra le misure inedite più rilevanti spiccano: l'obbligo di microchip per i gatti di proprietà e la contestuale iscrizione all'anagrafe degli animali di affezione; il divieto di far esplodere petardi in presenza di animali; la promozione di un progetto mirato al riconoscimento delle persone senza fissa dimora che convivono con i propri animali e non li sfruttano a fini di accattonaggio; l'obbligo per il Comune di operare campagne di sensibilizzazione per il possesso responsabile degli animali e l'applicazione di microchip. Altre prescrizioni disciplinano l'attendamento dei circhi, l'utilizzo di mezzi ecosostenibili e alternativi ai mezzi a trazione animale, la protezione degli habitat esistenti e la creazione di nuovi habitat nelle aree verdi pubbliche.La nuova normativa, infine, inasprisce il regime sanzionatorio a carico delle accumulatrici seriali e introduce la figura di 'tutor', che saranno riconoscibili attraverso un apposito tesserino e che si occuperanno del benessere dei felini a titolo gratuito in luogo delle gattare. Abbiamo altresì richiesto di aumentare le sanzioni per coloro che si renderanno protagonisti dell'odiosa prassi delle polpette avvelenate ai randagi. Il nuovo Regolamento per il benessere degli animali è frutto di un confronto costante e propositivo tra la Commissione, il Dipartimento Ambiente e le associazioni di tutela animale. Un confronto che proseguirà fino all'approvazione finale del testo, nell'ottica di una normativa sempre più rispondente alla salvaguardia del benessere animale". Lo dichiarano, in una nota stampa, il presidente e la vicepresidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco e Simona Ficcardi. (Com)