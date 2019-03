Nota per gli utenti

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Nato: intervista al generale di divisione Lorenzo D’Addario, comandante della missione Kfor in Kosovo. Lancio intorno alle ore 14.- Slovacchia: elezioni presidenziali, l'esponente liberale Zuzana Caputova si presenta al primo turno del 16 marzo con un sostanziale vantaggio sugli altri candidati. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Africa-Francia: il presidente francese Emmanuel Macron è in visita a Gibuti, prima tappa di un tour regionale in Africa orientale che lo vedrà anche in Etiopia e in Kenya. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18.- Italia-Giappone: l’ambasciatore Giorgio Starace illustra ad “Agenzia Nova” le priorità dell’azione diplomatica e l’opera di sostegno alla crescita del Made in Italy nella terza Economia del Globo. Lancio intorno alle ore 13.- Algeria: il capo dello Stato Abdelaziz Bouteflika rinuncia a un quinto mandato alla guida del paese e rinvia le elezioni presidenziali del 18 aprile, ma la mobilitazione popolare continua. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16. (Res)