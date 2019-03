Turismo: ambasciatore Terracciano, Italia offre proposte mirate a visitatori russi

- Il padiglione dell'italia alla fiera del Turismo di Mosca (Mitt) è costituito da dieci ragioni italiane che lavorano in sinergia con Enit per "offrire al turista russo delle proposte sempre più tagliate su gusti specifici". Lo ha dichiarato l'ambasciatore Pasquale Terracciano in occasione della giornata inaugurale della fiera. "L'Italia come destinazione turistica per i russi è cresciuta in un anno del 4,5 per cento e ad oggi abbiamo un milione di cittadini russi che visitano il nostro paese", ha ricordato il diplomatico. L'ambasciata ha un sito dedicato – La tua Italia – che funziona come portale per la promozione del turismo nel paese e per la facilitazione dell'ottenimento del visto. Il diplomatico italiano ha annunciato l'imminente inaugurazione della mostra fotografica di Massimo Sisitini che aprirà le porte in serata. La mostra di foto panoramiche dall'elicottero accompagna in modo armonico, sottolinea Terracciano, il tema della fiera inaugurata oggi a Mosca ed invita il visitatore a recarsi in Italia. (segue) (Rum)