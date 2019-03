Turismo: ambasciatore Terracciano, Italia offre proposte mirate a visitatori russi (2)

- A sua volta Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo di Enit, ha presentato i dati sui risultati dell'industria turistica italiana rilevati l'ultimo anno. L'Italia è in termini generali al secondo posto in Europa come presenze di turisti da tutto il mondo. "Un turista su quattro di quelli provenienti da fuori Europa, si reca in Italia", ha sottolineato Bastianelli. Il 2017 è stato l'anno con i migliori risultati in assoluto nel settore turistico dopo il Secondo conflitto mondiale, ma una crescita si è verificata anche nel 2018. Le presenze nelle mete italiane si suddividono in modo equo tra turisti italiani e stranieri. La crescita, secondo i dati forniti da Enit, è stata rispettivamente di 2,6 e 2 per cento nel 2018 rispetto all'anno precedente. (segue) (Rum)