Turismo: ambasciatore Terracciano, Italia offre proposte mirate a visitatori russi (3)

- Nello specifico del turismo russo in Italia, il direttore di Enit ha sottolineato che quest'anno il nostro paese è al primo posto tra i paesi europei per arrivi di cittadini della Federazione russa, sebbene al terzo a livello globale, dopo Turchia e Thailandia. "In Italia i russi spendono il 25 per cento in più che nel 2016", ha dichiarato Bastianelli. Tra gli aeroporti di provenienza dei turisti nelle mete italiane, Mosca si colloca al quinto posto, San Pietroburgo al 19mo. Nel secondo trimestre dell'anno in corso le prenotazioni per i voli dagli aeroporti russi sono ancora in crescita, dagli aeroporti moscoviti in particolare del 17 per cento. (Rum)