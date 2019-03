Lavoro: assessore Rizzoli, accordo fra governo e conferenza stato-regioni circa 300 'navigator' assunti in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia Melania Rizzoli, all'indomani dell'accordo scaturito dal confronto fra governo e Conferenza delle Regioni, che stabilisce l'assunzione di 3.000 'navigator' (di cui 300-350 in Lombardia) in luogo dei 6.000 inizialmente previsti si dice "soddisfatta per l'accordo raggiunto in conferenza unificata. Sono state rispettate le competenze costituzionali delle Regioni, che saranno chiamate subito a lavorare su un piano di azione di potenziamento dei servizi all'impiego, a sostegno della nuova misura di contrasto della povertà e di inserimento lavorativo". "Come Regione Lombardia", ha aggiunto l'assessore, "abbiamo sempre dichiarato la nostra leale collaborazione alla realizzazione di una misura di inclusione sociale e di reinserimento lavorativo. Il nostro impegno è di declinarla in armonia con il nostro sistema di politiche attive del lavoro, che in Lombardia ha dato un grande risultato anche grazie a una robusta rete pubblico-privata. Questa rete sarà essenziale anche nella gestione della platea di beneficiari del reddito di cittadinanza". "Crediamo sia un segnale molto positivo anche l'accoglimento dei nostri emendamenti ha concluso l'assessore Rizzoli – per sbloccare subito i concorsi pubblici che porteranno all'assunzione, fra contratti a termine e a tempo indeterminato, ad aumentare di 5.600 unità la pianta organica nazionale dei centri per l'impiego". (Rem)