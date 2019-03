Valle d’Aosta: Bertschy (Union valdôtaine progressiste), reddito di cittadinanza. Anche a regioni autonome risorse per rafforzamento Cpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti della Valle d’Aosta Luigi Bertschy, presente ai lavori della Conferenza unificata di Roma in cui Governo e Regioni si sono confrontati sulle modalità di attuazione delle attività che i Centri per l’impiego dovranno attivare a favore dei fruitori del reddito di cittadinanza, ha illustrato gli emendamenti presentati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, tra cui l'inserimento di un comma che includa esplicitamente le province e regioni autonome, non citate in quanto tali, nella suddivisione delle risorse per il rafforzamento strutturale dei Centri per l’impiego. “Oggi si è conclusa la lunga trattativa da parte delle Regioni con il Ministro Di Maio che ha prodotto un significativo miglioramento del decreto-legge sul reddito di cittadinanza. Credo sia stato fatto un buon lavoro politico da entrambe le parti - ha dichiarato l’assessore Luigi Bertschy. Il parere favorevole è condizionato all’accoglimento degli emendamenti presentati che hanno l’obiettivo di ristabilire l’ambito di competenza delle Regioni nelle politiche del lavoro e la necessità di accelerare il potenziamento dei Cpi”. (segue) (Ren)