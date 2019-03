Speciale energia: Brasile, rimesso in funzione reattore due della centrale nucleare di Angra dos Reis

- Il reattore numero due della centrale nucleare di Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro, è stato nuovamente collegato al Sistema nazionale interconnesso (Sin) di fornitura di energia elettrica, dopo il completamento delle attività di manutenzione nel sistema di raffreddamento del generatore elettrico, avviate lo scorso giovedì 7 marzo. Lo riporta la società statale Eletronuclear in una nota. Già a gennaio un primo intervento era stato disposto per risolvere un problema tecnico di sicurezza in uno dei principali trasformatori elettrici. Dopo la valutazione, era stato verificato che la causa del problema era da imputare al danneggiamento di un parafulmine, sostituito dai professionisti di Eletronuclear. Entrambi gli interventi hanno interessato l'area non nucleare della centrale e il blocco delle operazioni è stato disposto solo per precauzione, in modo da non compromettere la sicurezza dell'unità. L'impianto due della centrale idroelettrica di Angra ha una potenza di 1.350 megawatt, e produce abbastanza energia da soddisfare le esigenze di una città da due milioni di abitanti. (Brb)