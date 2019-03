Speciale energia: Albania, da società distribuzione 78 milioni di euro per importazioni

Le scarse pioggie all'inizio di quest'anno hanno messo in difficoltà il settore dell'energia elettrica in Albania, la cui produzione è interamente basata sulle risorse idriche. L'impianto idroelettrico di Fierza, il più grande del paese, ha ridotto di tre volte la propria produzione a gennaio. Mentre la società di distribuzione di energia elettrica, Osshe, oltre ai 58 milioni di euro spesi per le importazioni nei primi due mesi dell'anno, ha stanziato altri 20 milioni di euro per gli acquisti durante marzo. Secondo l'emittente tv albanese, che si cita fonti dell'Osshe, a causa delle grandi quantita' di importazione, la societa' avrebbe fermato al momento, il finanziamento dei nuovi investimenti previsti per il 2019. Lo scorso anno, secondo i dati dell'Istituto albanese delle statistiche, Instat, la produzione di energia elettrica è salita a 8552 gigawattora, ossia l'89 per cento in piu' rispetto al 2017. Nel totale dell'energia prodotta, gli impianti idroelettrici statali hanno contribuito con il 68,4 per cento dell'intera produzione, salita a 5851 gigawattora, circa l doppio rispetto al 2017. Le centrali idroelettriche private invece hanno prodotto 2701 gigawattora di energia, ossia 1,7 volte superiore all'anno precedente. La forte crescita della produzione si è riflettuta anche nel calo delle importazioni e nella crescita delle esportazioni di energia elettrica. Le quantità acquistate all'estero si sono dimezzate scendendo a 1772 gigawattora, mentre le esportazioni sono salite a 2685 gigawattora, oltre 5 volte superiore all'energia venduta all'estero nel 2017. Secondo i dati dell'Instat, durante lo scroso anno si sarebbe verificato un calo delle perdite in rete, scese a 1783 gigawattora, pari a 5 per cento in meno. Ad incidere sul calo delle perdite, la migliorata situazione nel settore della diffusione dell'energia elettrica, scese del 10,3 per cento. Le perdite in questo settore rappresentano l'86,4 per cento del totale. Nel 2018, si è verificato anche un aumento del consumo, salito del 5 per cento, pari a 5841 gigawattora. Ad incidere, secondo i dati dell'Instat, l'incrementato consumo da parte degli utenti non familiari, del 4,5 per cento, mentre per quanto riguarda gli utenti familiari invece, il loro consumo è cresciuto del solo 0,5 per cento.