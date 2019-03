Speciale energia: Spagna, Enagas blinda l'alleanza con Blackstone per i prossimi due anni

- Il gruppo spagnolo Enagas ha blindato per i prossimi due anni l'alleanza siglata con il gigante finanziario Blackstone e con Gic, il fondo statale di Singapore, per investire congiuntamente negli Stati Uniti attraverso il gruppo Tallgrass. Lo riferisce il quotidiano economico "Expansion", che ha avuto accesso alla documentazione inviata da Enagas all'Autorità per la regolamentazione dei titoli Usa (Sec). L'impresa, dal canto suo, ha annunciato ieri, 11 marzo, di aver chiuso un'importante intesa con Blackstone e il fondo sovrano di Singapore per penetrare nel mercato d'Oltreoceano, con un investimento complessivo di quasi un miliardo di dollari. (Res)