Speciale energia: Usa-Cina, segretario Perry, esportazione leva dei negoziati

- La rapida espansione delle esportazioni di combustibili fossili statunitensi, incluso il gas naturale liquefatto (Gnl), funge da leva nei negoziati commerciali con la Cina: lo ha detto lunedì il segretario Usa per l'Energia, Rick Perry. "Fa parte delle altre cose messe sul tavolo, potrebbe non essere la principale forza propulsiva, ma è sempre presente come parte della matrice", ha detto Perry in un'intervista all'emittente "Cnbc". "L'America ora ha la capacità di usare (il gnl) in modo molto positivo quando si tratta di negoziati commerciali", ha proseguito il segretario. Alla domanda se l'energia degli Stati Uniti fosse una leva nei colloqui, Perry ha risposto: "Sì, certo che lo è", ricordando che c'è anche la tecnologia statunitense sulle energie rinnovabili e i piccoli reattori nucleari modulari sui quali Washington può puntare. La guerra commerciale tra Washington e Pechino ha contribuito a un calo del 20 per cento delle esportazioni statunitensi di gnl verso la Cina nel 2018, rispetto all'anno precedente. (Res)