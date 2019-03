Speciale energia: Marocco, Saham Assurances acquista il 24 per cento del parco eolico di Khalladi

- La compagnia marocchina Saham Assurances ha acquisito il 24 per cento del capitale del parco eolico di Khalladi, situato a 30 chilometri da Tangeri. E' quanto riporta una dichiarazione di "Acwa Power", che sta sviluppando il progetto in collaborazione con il Fondo per gli investimenti Arif. Con questa acquisizione, che permette a Saham Assurances di sedere nel consiglio di amministrazione del parco Khalladi, Acwa Power rafforza la presenza di rilievo istituzionale della sua controllata, confermando le sue radici nazionali e la sua visione a lungo termine. (Res)