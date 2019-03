Salerno: Villani (m5s), indetto il bando per vigili urbani di Siano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alcuni cittadini, attraverso una petizione, mi avevano segnalato l'assenza di agenti di polizia municipale presso il comune della Valle dell'Irno" Lo ha dichiarato il deputato Virginia Villani (M5s), in una nota diffusa oggi, sul caso vigili urbani di Siano, provincia di Salerno. "Dopo un breve colloquio con il sindaco, - ha proseguito Villani - mi sono attivata presso la prefettura di Salerno, contattando anche il Dott. Francesco Russo, per chiedere un sollecito ed una maggiore attenzione sul territorio di Siano, in attesa dell'espletamento della manifestazione di interesse per tre posti di istruttori di vigilanza indetta dal comune". "Purtroppo – ha spiegato il deputato - le procedure obbligatorie di mobilità sono state molto lente e non sono andate a buon fine. Adesso però, qualcosa si sta muovendo: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo scorso l’avviso per il reclutamento di tre vigili urbani al comune di Siano. Dall'amministrazione comunale, è finalmente partita la manifestazione di interesse rivolta agli idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti. L’avviso è per la copertura di tre posti di istruttore vigilanza, categoria C, vigile urbano, a tempo pieno e indeterminato". "Entro l’8 aprile, data di scadenza del bando - ha concluso Villani - il comune potrà tornare ad avere degli agenti di polizia municipale e vigilerò attentamente sul rispetto dei tempi per sopperire all'inaccettabile ritardo accumulato finora”. (Ren)