Imprese: M5s, sbloccati miliardi per Pmi, Stato torna a sostenere aziende italiane

- I deputati del Movimento cinque stelle delle commissioni Finanze, Lavoro e Attività produttive alla Camera, scrivono in una nota che "questo è un grande giorno per le piccole e medie imprese italiane. Il governo ha infatti messo a sistema diversi miliardi di euro di incentivi alle imprese e proprio oggi è partito il nuovo progetto incentivi.gov.it, fortemente voluto dal ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, che consentirà a tutti di trovare la misura giusta a seconda di ciò che davvero gli serve, del loro livello di innovazione, del territorio o della dimensione dell'azienda. Negli ultimi anni", continuano i parlamentari pentastellati, "abbiamo visto scomparire dall'agenda dei governi le piccole e medie imprese italiane che, colpite dalla crisi, dalle tasse e dalla burocrazia, sono state costrette a chiudere i battenti e a lasciare a casa migliaia di lavoratori. Oggi finalmente lo Stato torna a mettere a disposizione del tessuto produttivo italiano importanti risorse economiche". (segue) (Com)