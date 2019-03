Imprese: M5s, sbloccati miliardi per Pmi, Stato torna a sostenere aziende italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno dei grandi problemi - osservano i deputati M5s - è anche che circa il 50 per cento degli incentivi presentati negli ultimi 10 anni dal Mise non sono stati erogati, per carenza di informazioni. Ecco perché è importante offrire gli strumenti giusti agli imprenditori italiani e a chi vuole investire nel nostro paese. Su questa piattaforma - affermano gli esponenti del M5s - troveranno tutti gli incentivi previsti dal governo, da quelli in formazione a quelli per gli investimenti in innovazione, dagli sgravi fiscali a quelli per le assunzioni al Sud o per assumere i beneficiari di reddito di cittadinanza. Questo strumento renderà più efficace il sistema degli incentivi in Italia, che dovranno agevolare le aziende sane a crescere e svilupparsi, e ci saranno dei rigorosi controlli, perché nessuno possa approfittarne. Insieme alla proposta di legge sulle semplificazioni che verrà presto discussa alla Camera", concludono i deputati del Movimento cinque stelle, "vogliamo mettere le nostre imprese nelle condizioni ottimali di esprimere il loro potenziale". (Com)