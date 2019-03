Regione Lazio: consiglio e garante infanzia in campo contro bullismo, campagna con Ss Lazio, As Roma e Frosinone calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No Bulli" è il nome della campagna di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, lanciata oggi dal vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi e dal Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, alla quale hanno aderito As Roma, Ss Lazio e Frosinone Calcio, le tre società laziali iscritte al campionato di serie A di calcio. L'iniziativa è stata presentata oggi nella sala Mechelli del Consiglio, presenti il presidente della Ss Lazio, Claudio Lotito; il vicepresidente dell'As Roma, Mauro Baldissoni; il direttore del Frosinone Calcio, Salvatore Gualtieri; e i calciatori testimonial della campagna: Ciro Immobile (Lazio), Alessandro Florenzi (Roma) e Daniel Ciofani (Frosinone). Presenti anche tantissime giovani calciatrici e giovani calciatori delle tre società, nonché le ragazze della "Acqua e sapone Roma Volley group", società di pallavolo della serie A2, la prima a essere definita "debullizzata", come ha spiegato il vice presidente Cangemi in apertura del convegno. "Oggi è un momento importante – ha detto Giuseppe Cangemi – un momento di condivisione istituzionale tra le società sportive e la Regione Lazio, cui seguiranno una serie di iniziative e di progetti, fino a prevedere che i ragazzi delle tre società giocheranno con un adesivo sulle maglie con la scritta 'No bulli'. Ognuno con i propri colori sociali, ma condividendo uno slogan e degli ideali importanti". Dopo aver ricordato che il Lazio è stata una delle prime regioni italiane ad approvare una legge per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, Cangemi ha sottolineato che "l'obiettivo di questi progetti è far sì che le società sportive siano al fianco delle istituzioni in questa lotta di contrasto al fenomeno del bullismo". (segue) (Rer)