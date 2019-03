Ama: Uil Lazio, domani assemblea aperta su futuro azienda

- "Quale sarà il futuro di Ama? Si pensa alla scissione del pacchetto spazzamento/raccolta da quello delle attività industriali? L'amministratore unico Bagatti approverà il bilancio secondo le indicazioni del socio Roma Capitale? È in grado di garantire il nuovo contratto di servizi in modo da consentire alle banche di sbloccare i 100 milioni di linee di credito a breve termine che, a detta del Collegio dei sindaci, sono indispensabili per garantire la continuità aziendale? Queste alcune delle domande che la Uil del Lazio pone all'azienda e al Campidoglio e di cui si discuterà durante l'assemblea pubblica 'L'Ama che vorrei', organizzata dalla Uil Lazio e dalla Uil Trasporti per domani alle 14 presso l'istituto Seraphicum in via del Serafico, 1. Un'assemblea a cui, oltre i lavoratori di Ama, saranno presenti il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica, il segretario regionale Uil, Giuliano Sciotti, il commissario della Uiltrasporti Lazio, Giancarlo Serafini, e vari rappresentanti delle istituzioni regionale e capitolina". Lo comunica Uil Lazio in una nota. (Com)