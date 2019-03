Imprese: Cciaa su dati Istat, nel 2018 a Milano, Monza e Lodi import/export per 140 mld, +5,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018 l'import/export di Milano, Monza Brianza e Lodi ha superato la soglia dei 140 miliardi di euro. È quanto emerge da un'analisi sui dati Istat 2018 realizzata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da Promos Italia. L'anno scorso è stata registrata una crescita del 5,6 per cento rispetto ai 133 miliardi del 2017, pari a 384 milioni al giorno. In particolare le esportazioni di 57 miliardi sono cresciute rispetto ai 55 miliardi dell'anno precedente, +5,3 per cento. Anche l'import di 83 miliardi è aumentato rispetto all'import di 78 miliardi, +5,8 per cento. Milano è capofila con 112 miliardi di scambi (+5,7 per cento), seguita da Monza e Brianza con 18 miliardi, stabile e poi Lodi con 10 miliardi (+16,7 per cento. L'export delle imprese milanese ammonta a circa 44 miliardi di euro (+6,4 per cento), Monza Brianza 10 miliardi e Lodi 4 miliardi (+18,5 per cento). (segue) (Com)