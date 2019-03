Imprese: Cciaa su dati Istat, nel 2018 a Milano, Monza e Lodi import/export per 140 mld, +5,6 per cento (2)

- Le esportazioni sono trainate dal settore manifatturiero, soprattutto da macchinari (16,6 per cento del totale), moda (13,5 per cento), chimica (12,2 per cento) e farmaceutica (10 per cento). Le importazioni sono guidate da computer e apparecchi elettronici (19,1 per cento del totale). L'export di Milano, Monza Brianza e Lodi raggiunge soprattutto l'Unione Europea (25 miliardi su 57). Tra i principali Paesi partner Stati Uniti (quasi 6 mld), Germania e Francia (5 mld circa), Svizzera (4,5 mld). Raggiunge quasi i 3 miliardi anche l'export in Cina. Per import prevalgono Germania (17,4 mld) e Cina (9,2 mld). "I Paesi europei si confermano mercati di riferimento per il business estero delle imprese lombarde – commenta Alessandro Gelli – direttore di Promos Italia - Si consolidano mercati come Stati Uniti e Cina e si mantiene l'interesse verso Giappone e Medio Oriente. Questo trend positivo dell'export rafforza il nostro impegno nei confronti delle imprese affinché possano affrontare con successo il processo di internazionalizzazione - prosegue Gelli – Ciò avviene mettendo a disposizione strumenti in grado di sviluppare la conoscenza dei mercati target, dei partner commerciali e delle procedure corrette per favorire l'ingresso nel mercato". (Com)