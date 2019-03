Speciale energia: Enel nomina Juan Sanchez-Calero come presidente di Endesa

- Il Consiglio di amministrazione di Endesa, controllato dal colosso italiano Enel, ha approvato ieri, 11 marzo, la nomina del giurista Juan Sanchez-Calero Guilarte come successore di Borja Prado alla presidenza del gruppo. La decisione dovrà essere ratificata dall'Assemblea generale degli azionisti, prevista per il prossimo 12 aprile. La stampa spagnola riferisce che Sanchez-Calero sarà un presidente non esecutivo, a differenza di Borja Prado, e tutto il potere esecutivo della società elettrica finirà di fatto nelle mani di José Bogas, attuale amministratore delegato nonché uomo di fiducia di Francesco Starace, ad di Enel. Sanchez-Calero è professore di diritto commerciale presso l'Università Complutense di Madrid e membro dello studio legale fondato da suo padre, Fernando Sánchez-Calero. Considerato uno dei più rinomati esperti di diritto del commercio nazionale e internazionale, è direttore del Journal of Banking and Securities Law. (Res)