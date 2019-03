Speciale energia: Spagna, Dominion acquista il 60 per cento di Flip Energy

- Global Dominion ha raggiunto un accordo per acquisire il 60 per cento della società spagnola Flip Energy. Lo riferisce il quotidiano economico "Expansion", spiegando che l'operazione ha avuto un costo di 5,9 milioni di euro. Attraverso l'intesa, Dominion si è inoltre assicurata la possibilità di comprare un ulteriore 20 per cento del gruppo. In un comunicato, la società di soluzioni tecnologiche ha fatto sapere che l'accordo con Flip Energy serve a rafforzare il suo impegno nel convertire Smart House in una piattaforma che integra tutti i servizi per la persona e la casa. (Res)