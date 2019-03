Speciale energia: Cina, mercato veicoli a energia rinnovabile resta forte a febbraio

- Il mercato dei veicoli a energia rinnovabile (Nev) in Cina è rimasto forte lo scorso mese, segnando un nuovo aumento della produzione e delle vendite. Lo ha dichiarato ieri l'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam), secondo cui circa 52.900 vetture Nev sono state vendute a febbraio, un aumento del 53,6 per cento su base annua. Anche la produzione ha visto una rapida espansione, con un aumento di oltre il 50 per cento. La Cina ha intensificato gli sforzi per promuovere l'uso dei Nev, offrendo esenzioni fiscali e sconti sugli acquisti di auto. Il governo ha inoltre incoraggiato le case automobilistiche a realizzare nuovi stabilimenti produttivi e a migliorare la tecnologia. La Cina è da anni il principale mercato mondiale dell’elettromobilità, con circa 1,26 milioni di automobili vendute nel 2018. I dati pubblicati lunedì confermano invece la fase di debolezza del settore del mercato automobilistico cinese nel suo complesso: le vendite totali sono diminuite del 13,8 per cento su base annua, e del 37,4 per cento da gennaio. Anche la produzione di febbraio è diminuita. Secondo Chen Shihua, assistente del segretario generale della Caam, i dati sono dovuti in parte alla settimana del Festival di Primavera che cade all'inizio di febbraio. (Cip)