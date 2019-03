Speciale energia: Kazakhstan, previsto calo produzione petrolifera nel 2019

- La produzione di petrolio del Kazakhstan diminuirà nel 2019. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia kazakho, Ruslan Dalenov, presentando l’aggiornamento delle previsioni economiche per il 2019. "La produzione di petrolio diminuirà di 1,4 milioni di tonnellate all'anno o dell'1,5 per cento: da 90,4 milioni di tonnellate nel 2018 e a 89 milioni di tonnellate nel 2019. Ciò dipende dal rallentamento dello sviluppo nel settore dell’estrazione”, ha detto Dalenov citato dall’agenzia di stampa “Kazinform”. Secondo il ministro, i principali fattori per l'adeguamento degli indicatori macroeconomici del 2019 sono la pubblicazione dei dati sul Pil del 2018, i cambiamenti nel settore minerario e le tendenze del settore dei servizi. "Nel 2018 il Pil ha raggiunto i 58,8 miliardi di tenge ed è una buona base per valutare l'anno 2019", ha sottolineato Dalenov. Allo stesso tempo, ha detto il ministro, è prevista una crescita più elevata (4,8 per cento) nel settore dei servizi, determinata da un aumento della domanda interna. "Tenendo debitamente conto di fattori esterni e interni, i parametri di base del 2019 nell'ambito della previsione sono mantenuti al livello precedentemente approvato: il prezzo del petrolio è di 55 dollari al barile, il tasso di cambio del tenge kazakho con dollaro è stabile a 370; e l’inflazione annuale resterà nella forbice del 4-6 per cento”, ha aggiunto il titolare del dicastero dell’Economia. (Res)