Speciale energia: Montenegro, cinese Norinco interessata a costruzione 8 centrali idroelettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese Norinco è interessata alla costruzione di otto centrali idroelettriche sul fiume Moraca in Montenegro. Lo riferisce il sito di informazione "Analitika". La compagnia ha presentato al governo l'offerta tecnica e commerciale per il progetto che avrà un valore di almeno mezzo miliardo di euro. In caso in cui la concessione sul fiume Moraca sarà superiore a 30 anni, come atteso, l'ultima parola spetterà al parlamento monocamerale di Podgorica. La potenza installata complessiva è stimata a 293,6 megawatt per una produzione annua di 894,82 gigawattora. (Mop)