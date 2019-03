Speciale energia: Iraq pronto a ospitare conferenza Opec nel 2020

- L’Iraq è pronto a ospitare la conferenza dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) nel 2020. Lo ha detto oggi il vicepremier e ministro del Petrolio iracheno, Thamer Ghadhban, annunciando l’avvio dei preparativi per la riunione Opec che dovrebbe tenersi il prossimo anno a Baghdad in occasione dei 60 dalla fondazione del Cartello. Il paese arabo, nel frattempo, entrerà a breve nel Comitato ministeriale per il controllo della produzione dei membri dell'Organizzazione. Il prossimo meeting straordinario è previsto il 17 aprile a Vienna. “L'Iraq e l’Opec si sono impegnati a mantenere i livelli di produzione per fermare il calo dei prezzi mondiali e per garantire che quanto è accaduto l'anno scorso non si ripeta", ha detto Ghadhban al quotidiano “Al Sabah”. “L'Iraq ha posto una domanda durante la sua partecipazione all’ultima conferenza Opec: cosa accadrà se la produzione non verrà ridotta? La risposta è che il prezzo del petrolio passerà da 40 a 45 dollari al barile. Questo livello marginale della produzione petrolifera è inaccettabile per tutti”, ha aggiunto il ministro iracheno. L’incontro di aprile a Vienna, ha concluso Ghadhban, servirà a valutare “il rispetto dell'accordo di riduzione della produzione” e a stringere “un patto non vincolante e volontario tra l’Opec e paesi esterni per concordare i meccanismi di cooperazione". (Irb)