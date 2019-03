Speciale energia: Rosneft, attività che svolgiamo in Venezuela in linea con leggi internazionali

- Le attività svolte in Venezuela dalla compagnia petrolifera russa Rosneft sono assolutamente in linea con le leggi internazionali. È quanto si legge all’interno di un comunicato diffuso oggi dal servizio stampa dell’azienda russa, in risposta alle dichiarazioni rilasciate ieri dal segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, secondo le quali Rosneft avrebbe violato le sanzioni Usa acquistando petrolio dalla compagnia statale venezuelana Pdvsa. Le dichiarazioni sono state definite “senza fondamento” dalla compagnia russa. “Rosneft è molto sorpresa per le affermazioni inutilmente polemiche e prevenute del segretario di Stato degli Stati Uniti, basate su una serie di supposizioni senza fondamento nei confronti della nostra compagnia, le cui attività sono esclusivamente di natura commerciale, e non politica. Le attività di Rosneft in Venezuela riguardano la realizzazione di progetti in ambito minerario e nel settore delle forniture di petrolio, e vengono svolte assolutamente in linea con le leggi internazionali”, si legge nel comunicato. (Rum)