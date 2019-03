Speciale energia: Ucraina, Tymoshenko (partito Patria) propone dimezzamento prezzo gas

- Il candidato alla presidenza ucraina Yulia Tymoshenko ha proposto il dimezzamento delle tariffe del gas per il consumo privato come una delle prime iniziative di un eventuale governo da lei nominato. L’annuncio è stato fatto da Tymoshenko nel corso di un intervento presso il canale televisivo “Ukraina Tv”. Il leader del partito Patria (Batkivschyna) ha affermato che il dimezzamento del prezzo del gas permetterebbe di ridurre fortemente anche le tariffe per il riscaldamento e l’acqua calda. “La decisione del Tribunale amministrativo distrettuale di Kiev, che riconosce l’aumento del prezzo del gas deciso dal governo nel 2016 come ‘ingiustificato e illegale’, consentirà di rivedere i prezzi della risorsa”, ha aggiunto Tymoshenko. Nello specifico, il prezzo del gas di produzione ucraina dovrebbe arrivare a 3,5 grivnie, invece che 8,55 a metro cubico. (Res)