India: indice produzione industriale all’1,7 per cento a gennaio

- L’indice della produzione industriale dell’India è sceso all’1,7 per cento a gennaio, dopo il 2,4 per cento di dicembre; su base annua il rallentamento è ancora più marcato: l’indice aveva toccato il 7,5 per cento nel gennaio del 2018. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Cso). Nel periodo aprile-gennaio 2018-19 la produzione industriale è cresciuta del 4,4 per cento, contro il 4,1 per cento dello stesso periodo dell’anno fiscale precedente.(Inn)