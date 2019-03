Kosovo: presidente parlamento Veseli, non danneggiare relazioni con Usa (2)

- Il sottosegretario statunitense per gli affari politici, David Hale, ha assicurato nei giorni scorsi che i rapporti tra Kosovo e Stati Uniti rimangono solidi. Nel corso della sua recente visita nella capitale kosovara, Hale ha incontrato il presidente Hashim Thaci, il presidente del parlamento Kadri Veseli e il primo ministro Ramush Haradinaj. Secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express", il rappresentante di Washington ha sottolineato che il dialogo tra Pristina e Belgrado dovrebbe concludersi con il reciproco riconoscimento: gli Stati Uniti e l'Unione europea - ha assicurato - hanno una posizione comune sulla risoluzione dei problemi tra Kosovo e Serbia. "Non è cambiato niente nel nostro impegno in Kosovo", ha assicurato Hale in riferimento al presunto deteriorarsi dei rapporti tra Pristina e Washington a seguito dell'insistenza con cui il governo kosovaro si rifiuta di sospendere o annullare i dazi sull'importazione di prodotti serbi. (segue) (Kop)