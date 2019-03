I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: notizie contrastanti su sparatoria a Mitiga durante l’uscita di Sarraj - Circolano notizie contrastanti su quanto avvenuto ieri sera al di fuori del gate numero 9 dell’aeroporto di Mitiga, nella periferia di Tripoli, dopo l’arrivo dell’aereo che ha riportato in patria il premier Fayez al Sarraj dal suo viaggio di domenica in Qatar. Ieri sera infatti diversi media libici e l’emittente televisiva “al Arabiya” avevano parlato di ignoti che avevano aperto il fuoco contro il convoglio di auto che stava riportando a casa Sarraj proprio mentre lasciava l’aeroporto. La notizia, ripresa con dovizie di particolari da fonti interne dell’aeroporto dal sito informativo libico “al Marsad”, vicino al generale Khalifa Haftar, è stata smentita durante la notte dal portavoce del premier di Tripoli, Mohammed Sallak, il quale però non ha fornito ulteriori particolari sulla vicenda. Il sito libico “al Mashhad”, fornisce una terza versione dei fatti parlando di una rissa che sarebbe avvenuta all’ingresso dell’aeroporto tra la sicurezza dello scalo e la scorta di Sarraj che avrebbe tentato di entrare nella sala dei visitatori senza permesso. Secondo il giornalista libico Mahmud Shamam, direttore del giornale “al Wasat al Liby”, che cita fonti definite “affidabili”, “Sarraj sta bene ed è arrivato ieri sera nella sua abitazione e non è vero che ha subito un tentativo di omicidio”. Anche secondo Shamam “c’è stata una rissa nell’aeroporto di Mitiga nel momento in cui il premier stava uscendo ma non è legata al suo arrivo”. (segue) (Res)