I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: capo sicurezza Sirte, avanzata forze Haftar "una violazione" - Il capo delle forze di sicurezza di Sirte, al Naas Abdullah, ha definito l’avanzata delle forze del generale Khalifa Haftar verso la città come “una violazione della sicurezza e dei confini”. Parlando all’emittente televisiva “Libya al Ahrar”, al Naas ha spiegato: “Siamo in contatto con il comando delle forze di Haftar, che si sono scusate per l’incidente e si sono giustificate sostenendo che si è trattato di un errore”. (segue) (Res)