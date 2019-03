I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Tunisia: morte 12 neonati, parlamento vuole essere presente nella commissione d’inchiesta - L’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale della Tunisia) vuole essere rappresentata nella commissione d’inchiesta sulla morte di 12 neonati per un’infezione diffusa all’interno dell’ospedale Rabta, a Tunisi. Una richiesta formale in tal senso è stata inoltrata dalla commissione parlamentare la Salute e gli affari sociali al capo del governo, Youssef Chahed. La stessa commissione proseguirà una riunione permanente “fino al termine delle indagini”, ha dichiarato il presidente della commissione, Souhail Alouini. Quest’ultimo ha invitato anche il primo ministro Chahed a riferire in parlamento sulle misure da adottare nel settore sanitario. La morte dei neonati è avvenuta tra il 7 e l’8 marzo ed ha provocato un forte sdegno nell’opinione pubblica tunisina. Il ministro della Sanità tunisino, Abderraouf Cherif, si è dimesso in seguito allo scandalo ed è stato sostituito dalla titolare del dicastero dello Sport e della gioventù, Sonia Becheikh. Secondo l'associazione dei pediatri tunisini, "i primi elementi dell'inchiesta in corso" indicano la causa della tragedia in "un'infezione provocata da un prodotto per l'alimentazione somministrato per via endovenosa". La Becheikh, da parte sua, ha parlato di una “infezione nosocomiale” la cui origine non è stata ancora determinata. (Res)