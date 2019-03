I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia: presidente Vucic riceve consiglieri Merkel, no comment su contenuti colloquio - Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto i consiglieri del cancelliere tedesco Angela Merkel, Jan Hecker e Matthias Luttenberg: lo riportano oggi i media locali, precisando che la riunione si è tenuta nella serata di ieri. Il colloquio, sempre secondo fonti della stampa locale, è durato circa due ore ed è terminato a mezzanotte circa. La presidenza non ha emesso alcun comunicato sull'incontro e il presidente serbo non ha rilasciato dichiarazioni in merito. I due consiglieri si sono recati a Belgrado dopo una tappa a Pristina, dove hanno incontrato le autorità kosovare. Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha riferito dopo l'incontro che il colloquio è stato incentrato sulle attuali prospettive legate al dialogo tra Kosovo e Serbia, e ha ringraziato Berlino per il continuo sostegno al consolidamento della statualità kosovara e all'integrazione euro-atlantica. (segue) (Res)