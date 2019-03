I fatti del giorno - Balcani (3)

- Slovenia: sottosegretario all’Ambiente Zajc prossimo a guidare dicastero - Il sottosegretario di Stato all’Ambiente e alla pianificazione territoriale della Slovenia, Simon Zajc, è il candidato per la guida del dicastero. Lo ha annunciato ieri il il leader del Partito di centro moderno (Smc) sloveno ed ex primo ministro, Miro Cerar, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Sta”. Rivolgendosi ai giornalisti a Lubiana, Cerar ha affermato che l'attuale capo di governo, Marjan Sarec, ha concordato con la proposta del partito di nominare Zajc nel succedere a Jure Leben, dimessosi dalla guida del dicastero alla fine di febbraio, per un presunto ruolo nell'ambito di una gara d'appalto relativa al progetto per la tratta ferroviaria del porto sloveno di Capodistria (Kope), quando era sottosegretario alle Infrastrutture. Nel precedente mandato, Zajc è stato deputato di Smc, ma non è stato rieletto nelle elezioni generali del 2018. (segue) (Res)