I fatti del giorno - Balcani (4)

- Nord Macedonia: parlamento respinge mozione di sfiducia contro ministro Interno Spasovski - Il parlamento di Skopje ha respinto la mozione di sfiducia presentata contro il ministro dell’Interno, Oliver Spasovski, da parte del principale partito di opposizione della Macedonia del Nord, l'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne), secondo quanto riportato dal portale di informazione “Independent Balkan News Agency”. Spasovski era finito nel mirino delle critiche dell’opposizione perché accusato di essere responsabile dell’aumento dei crimini nel paese. Il partito di maggioranza, l'Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), ha respinto queste accuse e le ha considerate come un tentativo di bloccare i progressi compiuti dal governo. Il ministro dell’Interno macedone ha commentato quanto sostenuto dall'opposizione come tesi infondate. "Se ci riferiamo alle statistiche, nel 2014, quando Vmro-Dpmne era in carica, il numero di omicidi ammontava a 25. Nel 2018, questo numero è sceso a 17. Il nostro governo è stato efficiente nei suoi sforzi per prevenire il crimine", ha spiegato Spasovski. (segue) (Res)