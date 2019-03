I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Romania: Commissione Ue, completato piano per attuare raccomandazioni Mcv - Il primo ministro della Romania, Viorica Dancila, e il primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, hanno completato il piano di lavoro degli esperti romeni ed europei, che avranno già una prima riunione questa settimana, per trovare soluzioni per l'attuazione delle raccomandazioni Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv). Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione europea all'agenzia di stampa romena "Mediafax". "I due alti ufficiali hanno completato il piano di lavoro degli esperti romeni ed europei che avranno già un primo incontro questa settimana per trovare soluzioni per l'attuazione delle raccomandazioni del Mcv. La prossima settimana il primo ministro romeno e il primo vice-presidente della Commissione, Timmermans avranno un incontro per discutere i progressi compiuti dagli esperti", ha detto un portavoce della Commissione europea. (Res)