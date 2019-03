I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: Aramco verso emissione obbligazioni per acquisire Sabic - Il Consiglio di amministrazione di Saudi Aramco si riunirà questa settimana in Arabia Saudita per approvare un piano di emissione di obbligazioni che potrebbe contribuire a finanziare la potenziale acquisizione di Sabic. Lo hanno riferito fonti interne del gruppo, leader mondiale nella produzione di petrolio. Aramco potrebbe emettere le sue prime obbligazioni internazionali nel secondo trimestre del 2019, per un totale di circa 10 miliardi di dollari. (segue) (Res)