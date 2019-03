I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Iran-Iraq: presidente Rohani atteso oggi in visita nella città sacra sciita di Karbala - Il presidente iraniano Hassan Rohani visiterà questo pomeriggio Karbala, città sacra per gli sciiti iracheni situata circa 100 chilometri a sud-ovest della capitale Baghdad. Lo ha riferito ad “Agenzia Nova” una fonte locale, spiegando che il capo dello Stato iraniano “visiterà i santuari degli imam Hussein e Abbas”, nonché il consolato iraniano. Non è previsto invece alcun incontro con il governo locale. (segue) (Res)