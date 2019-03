I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Yemen: Onu, 22 civili uccisi in raid della coalizione a guida saudita - Almeno 22 civili, tra cui diversi bambini, sono rimasti uccisi in un raid condotto dalla coalizione regionale a guida saudita sul villaggio di Kushar, nel nord dello Yemen. Lo ha reso noto in un comunicato Lise Grande, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite nel paese. L'attacco è avvenuto nella provincia di Hajja e, secondo fonti mediche, ha provocato la morte di dieci donne e 12 bambini e il ferimento di almeno 30 persone, fra i quali 14 minori di 18 anni. "Molti dei bambini feriti sono stati inviati agli ospedali nel distretto di Abs e a Sana'a, diversi altri necessitano di lasciare l'area per sopravvivere", ha spiegato Grande. Secondo l'emittente televisiva "al Masirah", controllata dai ribelli Houthi, il computo delle vittime sarebbe di 23 civili. La televisione satellitare "al Arabiya", di proprietà degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita (i due paesi più impegnati nella coalizione regionale intervenuta in Yemen nel marzo del 2015 contro gli Houthi), sostiene che a condurre l'attacco siano stati proprio gli insorti. (segue) (Res)