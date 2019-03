I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Siria: da Baghdad nuove voci su presenza Al Baghdadi a Baghuz - Il leader dello Stato islamico, Abu Bakr al Baghdadi, si troverebbe assieme ai suoi uomini assediati a Baghuz, nell’estremo est della Siria, dove è in corso un’offensiva delle Forze siriane democratiche (Fds) appoggiata dalla coalizione internazionale a guida statunitense. Lo ha dichiarato ai media locali il politico iracheno Hakim al Zamili, tra i principali esponenti della lista Sairoon del predicatore sciita Moqtada al Sadr. Secondo Zamili, inoltre, lo Stato islamico avrebbe sottratto circa 50 tonnellate di oro e 400 milioni di dollari in contanti durante l’occupazione delle città di Mosul e dei governatorati dell’Anbar e di Salah al Din, tra il 2014 e il 2017. Secondo l’esponente sciita iracheno, il governo iracheno dovrebbe fare pressione sugli Stati Uniti per riavere quanto sottratto dai jihadisti dopo la sconfitta dello Stato islamico a Baghuz. Infine, Zamili ha parlato della situazione lungo il confine tra Iraq e Siria, affermando che il presidente delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) e consigliere alla sicurezza nazionale Faleh al Fayyad starebbe per presentare un ampio progetto per mettere in sicurezza la frontiera. (Res)